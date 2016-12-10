Ташкент, 10 декабря, 2016, 15:55 — ИА Регнум. В Ташкенте 8−9 декабря состоялась встреча рабочих групп Республики Узбекистан и Республики Казахстан для выработки предложений по углублению сотрудничества по всем направлениям водных отношений, сообщает МИД Узбекистана.

Sofi Kan Арык в Казахстане

Делегацию Узбекистана возглавлял заместитель министра сельского и водного хозяйства Шавкат Хамраев, Казахстана — вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев.

«На встрече в дружественной и конструктивной обстановке обсуждены практические аспекты взаимодействия двух стран по водным вопросам в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавних узбекско-казахстанских контактов на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана сообщает, что по итогам встречи подписан соответствующий протокол, очередная встреча рабочих групп состоится на территории Казахстана.

Узбекистан и Казахстан в вегетационный период страдают от нехватки воды. Однако весной этого года Астана и Ташкент достигли принципиального для региона водного соглашения по рациональному использованию вод реки Сырдарьи. В частности, Узбекистан подтвердил готовность предоставлять казахстанским фермерам достаточный объем воды для полива из реки Сырдарьи.