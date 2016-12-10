Калуга, 10 декабря, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Следственные органы расследуют уголовное дело по факту обнаружения тел убитых животных на территории Национального парка «Угра», сообщил 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM прокурор отдела прокуратуры Калужской области Сергей Колодяжный.

Игорь Шпиленок Зубры. Калужская область

По его словам, 2 октября 2016 года сотрудники Национального парка «Угра» на территории Березичского лесничества Козельского района обнаружили рюкзаки с разделанным мясом лося. 11 октября по данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная группой лиц»). Позже сотрудники нацпарка также обнаружили останки туши европейского зубра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.

Прокурор принял решение об изъятии дела из органов внутренних дел и передаче для дальнейшего расследования в региональное управление СКР.

Между тем министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской направил телеграмму генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой взять на контроль убийство зубров в Национальном парке «Угра», найти и наказать виновных. Как следует из сообщения пресс-службы Минприроды, опубликованном на сайте ведомства, убита была не только взрослая самка зубра, но и зубренок, родившийся в нацпарке в начале мая этого года. При этом в Минприроды заявляют, что есть основания подозревать в убийстве животных «бывших и действующих сотрудников силовых органов Калужской области». «Мы не можем позволить браконьерам в погонах уйти от ответственности за это тяжкое преступление», — заявил в связи с этим Сергей Донской.

Напомним, за незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, по ст. 258.1 УК РФ грозит лишение свободы сроком до 7 лет со штрафом до 2 млн рублей.