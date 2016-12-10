Поклюка, Словения, 10 декабря, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира, который проходит в Поклюке (Словения). Французский спортсмен провел гонку уверенно, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Peter Porai-Koshits Антон Шипулин

На втором месте расположился представитель Норвегии Эмиль Хегле Свендсен, на третью строчку поднялся российский биатлонист Антон Шипулин.

«Антон Шипулин финишировал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке, — говорится в сообщении. — Выиграл гонку Мартен Фуркад».

Кубок мира 2016/2017. Гонка преследования. Поклюка (Словения).

1. Мартен Фуркад (Франция)

2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия)

3. Антон Шипулин (Россия).

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