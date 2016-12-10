Биатлонист Шипулин стал третьим в гонке преследования на этапе КМ в Поклюке
Поклюка, Словения, 10 декабря, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира, который проходит в Поклюке (Словения). Французский спортсмен провел гонку уверенно, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.
На втором месте расположился представитель Норвегии Эмиль Хегле Свендсен, на третью строчку поднялся российский биатлонист Антон Шипулин.
«Антон Шипулин финишировал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке, — говорится в сообщении. — Выиграл гонку Мартен Фуркад».
Кубок мира 2016/2017. Гонка преследования. Поклюка (Словения).
1. Мартен Фуркад (Франция)
2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия)
3. Антон Шипулин (Россия).
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