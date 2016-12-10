Ташкент, 10 декабря, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама направил поздравительное послание избранному президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, в документе выражено желание США к дальнейшему взаимодействию с республикой, сообщает центральное узбекское телевидение.

Press-service.uz Шавкат Мирзиёев

«Ваше избрание знаменует собой важный период для Узбекистана. Я с удовлетворением отмечаю первые шаги, которые вы предприняли в качестве исполняющего обязанности президента, особенно в сфере экономики и верховенства закона», — говорится в послании Обамы.

Президент США указал, что «мы с нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества, которое установлено с вашим правительством, а также продолжаем поиск возможностей для углубления этих связей».

«У нас много общих интересов и я надеюсь, что мы сможем продолжать совместную работу на благо наших двух стран», — говорится в документе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановила считать Мирзиёева Шавката Миромоновича избранным на должность президента Республики Узбекистан.

Как отмечает ЦИК, на основании поступивших протоколов окружных избирательных комиссий определено, что в голосовании 4 декабря 2016 года из 20 миллионов 461 тыс. 805 избирателей, включенных в список, проголосовали 17 миллионов 951 тыс. 667 человек. Это 87,73% от общего числа избирателей.

За кандидата от Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» Сарвара Отамуратова проголосовали 421 тыс. 55 избирателей или 2,35% принявших участие в голосовании. За кандидата от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Мирзиёева проголосовали 15 миллионов 906 тыс. 724 избирателя (88,61%), за кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Хатамжона Кетмонова — 669 тыс. 187 избирателей (3,73%), за кандидата от Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» Наримона Умарова — 619 тыс. 972 избирателя (3,46%).

«Таким образом, согласно результатам, на выборах президента Республики Узбекистан, состоявшихся 4 декабря 2016 года, победил кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев», — отмечает ЦИК.