Калининград, 10 декабря, 2016, 18:20 — ИА Регнум. В Калининградскую область прибыли два новых корабля, которые вошли в состав Балтийского флота и Пограничного управления ФСБ России.

Штаб Балтфлота «Александр Обухов» — первый корабль противоминной обороны нового поколения

Сегодня, 10 декабря, во внутреннюю гавань порта г. Балтийск прибыл пограничный сторожевой корабль «Надёжный». С мая по декабрь 2016 года он выполнил программу заводских ходовых и государственных испытаний.

«Надёжный» располагает артиллерийской установкой, современными навигационными системами и средствами связи, а также возможностью размещения палубного вертолёта, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УФСБ.

Накануне первый корабль противоминной обороны нового поколения «Александр Обухов» вошел в состав Балтийского флота. Военно-морской флаг РФ на борту тральщика был поднят в Кронштадте на территории Ленинградской военно-морской базы, но «Обухов» включён в состав соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы с местом базирования в Балтийске Калининградской области.

«Александр Обухов» — тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, изготовленного методом вакуумной инфузии. Эта технология в российском военном кораблестроении применена впервые. Использование стеклопластика позволило снизить массу конструкции, сохранить её прочностные характеристики и увеличить срок службы.

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в ноябре 2016 года калининградская военная группировка была дополнительно усилена береговыми ракетными комплексами «Бастион» и «Бал», а также дивизионом малых ракетных кораблей «Буян-М», оснащённых крылатыми ракетами «Калибр».