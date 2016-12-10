Москва, 10 декабря, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Союз православных граждан России и Ассоциация православных экспертов требуют освобождения белорусских патриотов Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко, «виновных» в неприятии пагубной для Белой Руси идеи разрыва с единоверной и единокровной Россией и ее переориентации на все более дехристианизирующийся Евросоюз. При этом в Белоруссии процветают русофобские издания типа «Нашей нивы», публикующие расстрельные списки иерархов Белорусского экзархата Русской православной церкви, «посмевших» отстаивать спасительную идею духовного и национально-культурного единства великороссов и белорусов, или «Народной воли», открыто печатающей пасквили о русских.

Church.by Богослужение в Минске

Мы надеемся, что в окружении президента Белоруссии Александра Лукашенко победят здоровые православные силы общерусского единства. А сам Александр Григорьевич поймет, что среди руководителей стран ЕС и в администрации уходящего американского президента Барака Обамы, среди этих дехристианизаторов и любителей «гей-парадов» и однополых «браков», он, мягко скажем, никому из них не нужен. Любые уступки им, такие как арест Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко, не сделают Лукашенко легитимным в их глазах.

Лучшим выходом из сложившейся ситуации станет не только освобождение патриотов Белой Руси Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко, но и увековечение памяти великого белорусского просветителя Михаила Осиповича Кояловича и массовое переиздание в Белоруссии и России его эпохального труда «Лекции по истории Западной России», в котором он приводит неопровержимые исторические факты того, что белорусы, малороссы и великороссы являются самобытными, но неотделимыми ветвями единого православного русского народа. Его «Лекции по истории Западной России» убедительно опровергают ложь и исторические фальсификации киевской хунты и «литвинских» возродителей неонацизма о том, что малороссы и белорусы — это якобы не русские, не православные, а антирусские народы. Эта книга должна стать настольной для всех мыслящих людей в Минске и Москве, а памятники великому Кояловичу призваны сблизить наши столицы.

А великим духовным торжеством Православия на Белой Руси стала бы канонизация как святого равноапостольного просветителя Западной Руси митрополита Иосифа Семашко, благодаря подвижничеству которого Белая Русь освободилась от пагубной унии, лежащей в основе идеологии русофобского «литвинства», и вернулась к Православию, объединяющему весь русский народ.