Детройт, США, 10 декабря, 2016, 14:35 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Детройт Ред Уингз» на своей площадке уступил «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, прошедшая 9 декабря в Детройте, завершилась со счетом 1:4.

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В составе хозяев площадки голевыми действиями отметился Дилан Ларкин, у гостей заброшенные шайбы на счету Кэма Аткинсона, Брэндона Дубински, Лукаса Седлака и Сэма Ганье.

После двадцати восьми игр в чемпионате НХЛ «Детройт Ред Уингз» пока занимает одиннадцатое место на «Востоке», имея в активе 29 очков. Клуб «Коламбус Блю Джекетс», набравший 36 баллов после двадцати пяти встреч, находится на 4-й позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).

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