Алеппо, Сирия, 10 декабря, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Восточные районы Алеппо, которые контролируют боевики различных террористических группировок, покинули более 20 тысяч мирных жителей. Об этом, как передает RT, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Abkhazian Network News Agency Солдаты Сирийской правительственной армии

«Только в первой половине сегодняшнего дня (10 декабря) из восточных районов города вышло более 20 тыс. мирных жителей», — заявил представитель военного ведомства.

При этом Конашенков добавил, что 10 декабря в Алеппо более 1,2 тыс. членов незаконных вооруженных формирований сложили оружие и сдались властям.

«1217 боевиков сложили оружие», — отметил генерал-майор.

Ранее официальный представитель Минобороны России Конашенков сообщал, что мирные жители Алеппо через гуманитарные коридоры начали покидать территорию города, подконтрольную боевикам различных террористических группировок.

«Центром примирения организован вывод мирных граждан из кварталов восточного Алеппо через гуманитарные коридоры в районе Карим-Хун и Эль-Махаяр», — сказал представитель ведомства.

Читайте также: Минобороны РФ: Мирные жители покидают восточную часть Алеппо