Калуга, 10 декабря, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Следственное управление подтверждает появившуюся в СМИ информацию об аресте сотрудника регионального УМВД, сообщили 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном СУ СКР.

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По информации ведомства, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения задержанному офицеру полиции в виде заключения под стражу. Следователи продолжают собирать доказательства по уголовному делу.

По версии следствия, полицейский осуществлял покровительство незаконной деятельности жителя Калуги, получая за это денежное вознаграждение. Противоправная деятельность подозреваемого выявлена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных калужским региональным управлением ФСБ России. Сотрудник полиции подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на своего источника в правоохранительных органах, 7 декабря в Калуге был задержан начальник управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области полковник полиции Дмитрий Елистратов.

Напомним, в 2016 году на калужских полицейских было заведено 18 уголовных дел. 13 полицейских привлечено к уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности.