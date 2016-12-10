Гвадалахара, Мексика, 10 декабря, 2016, 13:42 — ИА Регнум. В Мексике найден мертвым бывший претендент на боксерский титул чемпиона мира в полулегком весе Алехандро Гонсалес-младший. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на местные СМИ.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США Нападение банды

Труп 23-летнего спортсмена со следами насильственной смерти был обнаружен в багажнике внедорожника недалеко от жилого дома в Гвадалахаре.

«Смерть Гонсалеса была насильственной, и к его убийству может быть причастен один из местных наркокартелей», — говорится в сообщении.

Напомним, что Алехандро Гонсалес-младший провел на профессиональном ринге более 30 боев, в которых одержал 25 побед, 15 из которых нокаутом.