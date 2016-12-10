Алеппо, Сирия, 10 декабря, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Мирные жители Алеппо через гуманитарные коридоры покидают территорию сирийского города, подконтрольную боевикам различных террористических группировок. Об этом, как передает RT, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Joshua Tabti Разрушенный Алеппо

«Российским Центром примирения организован вывод мирных граждан из кварталов восточного Алеппо через гуманитарные коридоры в районе Карим-Хун и Эль-Махаяр, в безопасные районы города», — говорится в пресс-релизе военного ведомства.

При этом Конашенков добавил, что Вооруженные силы Сирии приостановили боевые действия в Алеппо для эвакуации жителей.

Ранее Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что районы сирийского города Алеппо, которые еще находятся под контролем боевиков различных террористических группировок, покинули около 18 тысяч мирных жителей, в том числе более 7,5 тысяч детей.

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