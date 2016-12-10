Новосибирск, 10 декабря, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Задержание корреспондента ИА REGNUM Сергея Шиптенко и авторов агентства Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина, выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии, депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев считает последствием того, что Белоруссия «очень давно находится под давлением соседей из Европы».

Audrius Meskauskas (Audriusa) Под давлением

«Поэтому меры безопасности предпринимаются очень жёсткие. Я не вникал в ситуацию с задержанием журналистов из ИА REGNUM, однако могу лишь выразить надежду, что эта ситуация в кратчайшие сроки урегулируется. Президент Белоруссии ежегодно встречается с представителями российских СМИ, наши журналисты желанные гости в стране. Но есть темы, на которые власти реагируют чрезвычайно болезненно. Повторюсь, я искренне надеюсь, что эта ситуация решится в ближайшее время», — сказал Андреев ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря белорусскими властями был задержан корреспондент ИА REGNUM в Минске Сергей Шиптенко.

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Также на текущей неделе в Белоруссии правоохранительные органы задержали авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь). Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии."Редакция ИА REGNUM считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции» — таково официальное заявление ИА REGNUM в связи с репрессиями против журналистов в Белоруссии.

Редакция ИА REGNUM категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными.

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Кроме того, редакция ИА REGNUM уверена, что действия спецслужб являются провокационными и предательскими по отношению к Белоруссии и России, инспирированными с целью толкнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко по пути экс-президента Украины Виктора Януковича.