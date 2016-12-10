«Арест журналистов говорит, что Белоруссия под давлением соседей из Европы»
Новосибирск, 10 декабря, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Задержание корреспондента ИА REGNUM Сергея Шиптенко и авторов агентства Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина, выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии, депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев считает последствием того, что Белоруссия «очень давно находится под давлением соседей из Европы».
«Поэтому меры безопасности предпринимаются очень жёсткие. Я не вникал в ситуацию с задержанием журналистов из ИА REGNUM, однако могу лишь выразить надежду, что эта ситуация в кратчайшие сроки урегулируется. Президент Белоруссии ежегодно встречается с представителями российских СМИ, наши журналисты желанные гости в стране. Но есть темы, на которые власти реагируют чрезвычайно болезненно. Повторюсь, я искренне надеюсь, что эта ситуация решится в ближайшее время», — сказал Андреев ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря белорусскими властями был задержан корреспондент ИА REGNUM в Минске Сергей Шиптенко.
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Также на текущей неделе в Белоруссии правоохранительные органы задержали авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь). Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии."Редакция ИА REGNUM считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции» — таково официальное заявление ИА REGNUM в связи с репрессиями против журналистов в Белоруссии.
Редакция ИА REGNUM категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными.
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Кроме того, редакция ИА REGNUM уверена, что действия спецслужб являются провокационными и предательскими по отношению к Белоруссии и России, инспирированными с целью толкнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко по пути экс-президента Украины Виктора Януковича.