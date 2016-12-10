Манама, 10 декабря, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов в ближайшее время направят в Сирию еще 200 военнослужащих для оказания помощи курдским и арабским ополченцам. Об этом, как передает ВВС, сообщил министр обороны США Эштон Картер в ходе конференции в столице Бахрейна Манаме.

U.S. Army Американские войска готовятся к переброске

«Еще около 200 американских военных, в основном из спецназа, направляются в Сирию для помощи курдским и арабским ополченцам, пытающимся выбить боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) из г. Ракка», — говорится в сообщении.

Напомним, что около 300 военнослужащих США, которые обучают и оказывают помощь ополченцам, уже находятся в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Военно-воздушные силы (ВВС) США нанесли ошибочный авиаудар по позициям армии Ирака в городе Мосул, в результате чего погибли около 90 человек.

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