Москва, 10 декабря, 2016, 12:24 — ИА Регнум. В Совфеде полагают, что США после ошибочного удара их ВВС в Мосуле ограничатся формальными извинениями, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Pixabay.com Американский солдат

«Думаю, что и на этот раз США ограничатся формальными извинениями, мол, на войне все бывает, но никаких выводов не сделают», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор напомнил, что в сентябре самолеты международной коалиции во главе с США также ошибочно нанесли удар по сирийским правительственным войскам — тогда погибли 62 человека.

«А вывод из всего этого напрашивается один: американцы в Сирии и Ираке воюют непрофессионально. По крайней мере российские Воздушно-космические силы с 30 сентября 2015 года, когда началась операция в Сирии, ничего подобного не допускали», — отметил парламентарий.

Жертвами ошибочного удара ВВС США в Мосуле стали около 90 человек, 100 получили ранения, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в штабе иракской армии.