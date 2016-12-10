Оренбург, 10 декабря, 2016, 12:17 — ИА Регнум. «Самая лучшая форма борьбы с журналистами — на полях СМИ: журналов, газет…, а не путем арестов». Так сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Заксобрания Оренбургской области Андрей Рейзлер, комментируя ситуацию с журналистами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода слова

«На слово следует отвечать словом», — подчеркнул народный избранник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о задержании в Белоруссии авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь), а также корреспондента ИА REGNUM в Минске Сергея Шиптенко, стало известно 9 декабря. У Сергея Шиптенко был проведен арест.

«Редакция ИА REGNUM считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции», — говорится в заявлении агентства в связи с задержанием журналистов.