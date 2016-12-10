Пермь, 10 декабря, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Это не первый случай, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается использовать аресты и правоохранительные органы для давления на Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя Союза журналистов Пермского края Вячеслав Дегтярников, комментируя ситуацию с задержанием журналистов в Белоруссии.

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«Вспомним факт с директором «Уралкалия», который был задержан в Белоруссии и потом последовали торги. Корреспонденты ИА REGNUM оказались заложниками большой политической игры Лукашенко, где он использует по старой привычке инструмент давления и политические преследования», — считает пермский журналист.

Дегтярников также акцентировал внимание на том, что задержания журналистов прошли накануне Дня защиты прав человека, который отмечается 10 декабря.

Профессор оренбургского института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова считает, что в случае политических репрессий против журналистов происходит столкновение принципов: права на свободу слова и борьбы с экстремизмом. За свободу слова государство преследовать не может, поскольку это право дает Конституция (как в России, так и Белоруссии). Дилемма между этими двумя принципами в политической жизни очень хрупкая. С одной стороны, государство должно обеспечить свободу слова, с другой — бороться с экстремистскими проявлениями. Но критика государства никак не относится к экстремизму.

Напомним, о задержании в Белоруссии авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь), а также корреспондента ИА REGNUM в Минске Сергея Шиптенко, стало известно 9 декабря. У Сергея Шиптенко был проведен арест.

«Редакция ИА REGNUM считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции», — говорится в заявлении агентства в связи с задержанием журналистов.