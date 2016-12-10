Багдад, 10 декабря, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) США нанесли ошибочный авиаудар по позициям армии Ирака в городе Мосуле, в результате чего погибли около 90 человек. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил источник в штабе иракской армии.

U.S. Air Force Бомбардировка

«Жертвами ошибочного удара ВВС США в Мосуле стали около 90 человек, 100 получили ранения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате ошибочных действий ВВС США в значительной степени пострадала военная техника, а иракским военным пришлось оставить занимаемые позиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2016 г. войска международной коалиции приступили к штурму иракского города Мосул, который находится под контролем террористов с 2014 г. Основной сухопутной силой операции служит армия Ирака.

Спустя некоторое время силовикам удалось войти в Мосул с востока, однако наступление «захлебнулось» в уличных боях.