Тосно, Ленинградская область, 10 декабря, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Органы СКР по Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту трагического пожара в поселке Ульяновка Тосненского района, произошедшего вечером 9 декабря. На пепелище было обнаружено пять тел, в том числе троих детей.

Dave Hogg Пожар

В ГУ МЧС России по Ленинградской области сообщали, что информация о пожаре поступила в 21:18. Горели дом и неэксплуатируемая постройка на общей площади 115 квадратных метров на улице Пролетарская. В 22:15 пожар был ликвидирован.

В огне погибли женщина в возрасте 48 лет, 55-летний мужчина и трое детей — 5, 10 и 14 лет. Еще одному ребенку — девочке-подростку — удалось выбраться из горящего дома.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Рассматриваются различные версии причин пожара.

Как выяснили следователи, многодетная семья проживала в этом доме более 10 лет. В прошлом году в семье уже произошла трагедия — ребенок утонул в водоеме в Тосненском районе.

«В настоящий момент завершился осмотр места происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд необходимых судебных экспертиз», — сообщили в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

Случаи массовой гибели людей во время пожаров в прилегающих к Петербургу районах Ленобласти происходят довольно часто. Это связано с их густонаселенностью и большим количеством частных домовладений. Часто причиной пожара становится неисправное печное отопление и электропроводка.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области в ночь на 11 ноября в частном жилом доме были найдены останки трех человек. В огне погибли две женщины и несовершеннолетний мальчик.

В ночь на 12 октября 2016 года семья из трех человек погибла в результате пожара в поселке Касимово Всеволожского района Ленинградской области. Среди погибших был трехлетний мальчик. Его сестре удалось спастись, выпрыгнув со второго этажа охваченного огнем жилого дома. Девочка получила тяжелые травмы.

В ночь на 7 апреля 2016 года во время пожара в садоводческом массиве «Вартемяги-3» Агалатовского сельского поселения Всеволожского района погибли шесть человек, трое из которых — несовершеннолетние.

В ночь на 5 марта 2016 года двое братьев-школьников погибли при пожаре в дачном поселке Новое Токсово во Всеволожском районе Ленобласти. Третьего, младшего, ребенка, успел спасти из огня отец семейства.

Пожар с самым большим количеством жертв, среди которых был ребенок, произошел в Ленобласти в начале 2016 года. В поселке Дружноселье Гатчинского района вечером 19 января сгорел деревянный двухэтажный многоквартирный дом. Погибло восемь человек, включая маленького ребенка (1 год и 9 месяцев). Обвинение в организации поджога предъявлено ранее судимому мужчине. Огнем пытались скрыть убийство одной из жертв.