Тбилиси, 10 декабря, 2016, 10:16 — ИА Регнум. В Грузии придают большое значение заявлению друзей Грузии, сделанному на заседании Совета министров ОБСЕ, проходившем в Гамбурге 8−9 декабря. По оценке министерства иностранных дел Грузии, впервые после грузино-российской войны 2008 года на этом заседании было сделано заявление на тему конфликта, в котором страны-друзья Грузии поддерживают суверенитет, территориальную целостность Грузии и мирный путь урегулирования конфликта.

Frank Miller Флаг Грузии

«Мы подчеркиваем необходимость мирного урегулирования конфликта в Грузии в соответствии с уставом ООН, Хельсинкским заключительным актом и фундаментальными принципами и нормами международного права», — говорится в заявлении.

Друзья Грузии в ОБСЕ обращаются к руководству России и призывают его полностью выполнить все условия соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести свои воинские соединения с «оккупированных территорий» Грузии и «отозвать решения о признании регионов Грузии независимыми государствами».

Авторы заявления выражают поддержку Женевским переговорам как значительному формату, в рамках которого обсуждаются последствия августовской войны 2008 года, и подчеркивают необходимость достижения прогресса по главным вопросам этих переговоров — соглашению о неприменении силы, созданию международных механизмов безопасности в Абхазии и Южной Осетии и возвращению беженцев.

Друзья Грузии приветствуют эффективную деятельность Миссии наблюдателей ЕС и призывают Россию допустить эту миссию в Абхазию и Южную Осетию.

В заявлении выражается беспокойство в связи с целенаправленной дискриминацией этнических грузин, проживающих в «оккупированных регионах» Грузии, осуждаются ограничения свободы перемещения, нарушения права на жилье, собственность, образование на родном языке, возведение искусственных заграждений вдоль «линии оккупации».

«Мы призываем ОБСЕ к большему участию в процессе мирного урегулирования конфликта в Грузии и поддерживаем осуществление механизмов восстановления доверия… Мы также призываем страны-участницы ОБСЕ достичь соглашения по восстановлению в Грузии полноценной миссии ОБСЕ, особенно в пользу мирного населения. Данная миссия должна иметь возможность бесперебойного мониторинга вдоль линии оккупации», — говорится в заявлении.

В заключение друзья Грузии выражают готовность продолжения работы вместе с ОБСЕ и правительством Грузии для создания гуманитарных, образовательных, медицинских и иных возможностей, которые будут способствовать установлению контактов между народами.