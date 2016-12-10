Дамаск, 10 декабря, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Районы сирийского города Алеппо, которые еще находятся под контролем боевиков различных террористических группировок, покинули около 18 тысяч мирных жителей, в том числе более 7,5 тысяч детей. Об этом, как передает RT, сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Алеппо

«За последние сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо при содействии российского Центра примирения враждующих сторон выведен еще 17 971 горожанин», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря лидеры ряда стран ЕС (Германия, Франция, Италия, Великобритания, США и Канада) выпустили совместное заявление по ситуации в сирийском Алеппо.

Речь идет о введении дополнительных «ограничительных мер» против физических и юридических лиц, которые, по мнению Запада, действуют в интересах правительства Сирии.

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