Вашингтон, 10 декабря, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Южнокорейская корпорация Samsung в ближайшее время планирует выпустить в США специальное обновление программного обеспечения, которое отключит все самые важные функции в Galaxy Note 7. Об этом сообщает НТВ.

Pixabay.com Samsung Galaxy Note

«Обновление, которое будет выпущено корпорацией Samsung 19 декабря, после его установки заблокирует в США возможность зарядки Galaxy Note 7», — говорится в сообщении.

Таким образом, новые обновления полностью лишат «взрывающиеся» смартфоны способности функционировать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Samsung объявила об отзыве своей флагманской модели смартфона Galaxy Note 7 в начале сентября 2016 г, после появления многочисленных свидетельств о «взрывах» и «возгораниях» нового телефона.

Позже представители южнокорейской корпорации заявили, что проблема была связана с аккумуляторными батареями телефона, и уже решена, после чего приступили к замене бракованных телефонов по всему миру.

Читайте также: Samsung Galaxy Note 7 возглавил рейтинг самых некачественных товаров в КНР