Лондон, 10 декабря, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Руководство Турции снимает с должностей в Североатлантическом альянсе прозападных военных и дипломатов, а освободившиеся посты занимают сторонники России, Китая и Ирана. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на свои источники.

Pixabay.com Турецкий флаг

Британская газета получила в свое распоряжение электронные письма недавно уволенных турецких военнослужащих, которые были адресованы Верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО Кертису Скапаротти.

Так, в одном из сообщений турецкие силовики рассказывают о «значительном росте ультранационалистических и антизападных настроений» в армии Турции.

При этом в письме отмечается, что новые представители Турции в Североатлантическом альянсе открыто поддерживают политику РФ, Китая и Ирана.