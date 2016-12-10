Вашингтон, 10 декабря, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа прокомментировала сообщения СМИ о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США заподозрило Российскую Федерацию (РФ) в оказании «помощи» кандидату от Республиканской партии во время президентских выборов в США.

Gage Skidmore Смеющийся Трамп

«Это те же люди, которые говорили, что у Саддама Хусейна есть оружие массового уничтожения, — приводит заявление штаба RT. — Выборы давно завершились одной из самых убедительных побед выборщиков в истории».

В заявлении также отмечается, что для США настало время двигаться дальше и «снова делать страну великой».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на засекреченный аналитический доклад ЦРУ и свои источники сообщила, что сотрудники ЦРУ в ходе расследования якобы пришли к выводу, что Россия вмешалась в ход выборов в США, пытаясь помочь победить кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

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