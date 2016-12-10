Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2016, 07:54 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке уступил «Сент-Луис Блюз». Встреча, прошедшая 9 декабря в США, завершилась со счетом 1:4.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Победа

В составе гостей голевыми действиями отметились Робби Фаббри (дубль), Райан Ривз и Джейден Швартц. У хозяев площадки шайбу забросил Пьер-Александра Перенто.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, выступающий в НХЛ за «Сент-Луис», сделал 3 результативные передачи.

После двадцати восьми игр в чемпионате НХЛ «Сент-Луис Блюз» пока занимает второе место на «Западе», имея в активе 36 очков. Клуб «Нью-Джерси», набравший 30 баллов после двадцати семи игр, находится на 9-й позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).

Читайте также: «Вашингтон» переиграл «Бостон» в матче НХЛ

Читайте также: «Питтсбург» переиграл «Оттаву» в матче НХЛ