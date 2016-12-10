Марсель, Франция, 10 декабря, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Российская фигуристка Евгения Медведева, установившая мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при во французском Марселе, сделала «еще один шаг вперед». Об этом, как передает RT, рассказала сама спортсменка после выступления.

Luu Евгения Медведева

«Для меня это ещё один шаг вперёд, — говорит фигуристка. — И этот факт просто добавляет мне уверенности в себе».

При этом Медведева добавила, что у каждого спортсмена есть свои минусы и плюсы, у каждого есть то, что можно довести до совершенства.

«Останавливаться нельзя — меня так воспитали мои тренеры», — добавила фигуристка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря фигуристка из РФ Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе в финале серии Гран-при по фигурному катанию в Марселе. Судьи присудили представительнице РФ 79,21 балла. Тем самым был побит рекорд японки Мао Асады (78,66 балла), установленный в 2014 г.

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