Вашингтон, 10 декабря, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США заподозрило Российскую Федерацию в оказании «помощи» кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу во время президентских выборов в США. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на засекреченный аналитический доклад ЦРУ и свои источники.

Gage Skidmore Дональд Трамп

По данным издания, спецслужбы страны якобы установили личности тех, кто был связан с властями РФ и предоставил разоблачительному ресурсу WikiLeaks электронные письма Демократической партии, которые были получены с помощью взлома.

«Разведывательное сообщество пришло к выводу, что целью России было поддерживать одного из двух кандидатов, чтобы помочь Трампу победить на выборах, — цитирует газета высокопоставленного чиновник США. — Это общее мнение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2016 г. в США состоялись выборы нового президента страны. По итогам голосования кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон получила более 200 голосов выборщиков, а республиканец Дональд Трамп — более 300 голосов.