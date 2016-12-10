Горно-Алтайск, 10 декабря, 2016, 07:00 — ИА Регнум. Катастрофического снижения численности алтайских горных баранов аргали в этом сезоне, чего опасались специалисты из-за аномально холодной и снежной зимы, не произошло. Архары откочевали в более низкогорные участки и смогли без значительных потерь пережить трудный период, заявили специалисты по итогам осеннего учета популяции аргали на Алтае и в Туве, состоявшихся по инициативе и при поддержке Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Алексей Кужлеков Самец аргали

Именно на Алтае и в Туве, в приграничной зоне с Монголией, находятся основные места обитания аргали в России. Общая численность единой группировки на стыке двух государств будет известна в декабре, после получения данных от монгольских специалистов, работавших параллельно. На территории же нашей страны по итогам учетов 2016 года обитает 1229 особей аргали, из них 1199 — в Республике Алтай и 30 — в Туве.

«Радует рост численности аргали на пограничном хребте Чихачева, — говорит координатор Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов. — С 249 особей, встреченных в 2010 году, до 361 аргали в 2016 году. Самое главное сейчас эффективно бороться с браконьерством на архара. Это — самая главная угроза».

Во время учетов специалисты зафиксировали и случаи браконьерской охоты на аргали. На хребте Чихачева найдены останки архара — голова, снятая шкура, внутренности. В Туве обнаружен череп взрослого самца архара, предположительно ставшего добычей браконьеров. Этой осенью в Кош-Агачском районе Республики Алтай впервые за много лет сотрудниками пограничной службы и Сайлюгемского национального парка с поличным были задержаны браконьеры, добывшие аргали. Нарушителями стали жители города Владимир и местные жители, выступившие проводником у приезжего охотника.

Алтайский горный баран аргали (архар) является самым крупным среди своих сородичей. Высота самцов в холке достигает 122, самок — 114 см, масса первых до 200, самок — до 103 кг. И самцы, и самки имеют рога. У старых самцов они достигают весьма внушительных размеров: длиной до 151 см, массой до 22 кг.