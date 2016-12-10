«Яхья Джамме, уходи!» — Госдеп США осуждает президента Гамбии
Вашингтон, 10 декабря, 2016, 06:29 — ИА Регнум. Государственный департамент США «решительно осуждает» заявления президента Гамбии Яхья Джамме об отказе от признания результатов президентских выборов, передает Reuters 10 декабря.
«Это действие (отказ Джамме признать результаты выборов — прим. ИА REGNUM ) является предосудительным и недопустимым, оно подрывает доверие народа Гамбии и надежный процесс выборов, и является попыткой остаться у власти нелегитимно», — заявил журналистам Марк Тонер, официальный представитель Госдепа США.
Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших 1 декабря всенародных выборах президента Гамбии победу одержал кандидат от оппозиции Адама Барроу, набравший 45,5% голосов. За Яхья Джамме проголосовали 36,7% избирателей.
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Сразу после выборов Джамме, известный обещанием «править миллиард лет» и «передать власть только Аллаху», признал победу Барроу. Однако сегодня президент «передумал» передавать власть в стране, о чем заявил в эфире национального телевидения.
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Также сегодня стало известно, что Манкиур Ндиайе, глава МИД Сенегала, соседней с Гамбией африканской страны «торжественно предупредил» президента Гамбии Яхья Джамме, что соберет экстренное заседание Совета безопасности ООН, непостоянным членом которой на данный момент является Сенегал.