Вашингтон, 10 декабря, 2016, 06:29 — ИА Регнум. Государственный департамент США «решительно осуждает» заявления президента Гамбии Яхья Джамме об отказе от признания результатов президентских выборов, передает Reuters 10 декабря.

Дядя Сэм осуждает

«Это действие (отказ Джамме признать результаты выборов — прим. ИА REGNUM ) является предосудительным и недопустимым, оно подрывает доверие народа Гамбии и надежный процесс выборов, и является попыткой остаться у власти нелегитимно», — заявил журналистам Марк Тонер, официальный представитель Госдепа США.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших 1 декабря всенародных выборах президента Гамбии победу одержал кандидат от оппозиции Адама Барроу, набравший 45,5% голосов. За Яхья Джамме проголосовали 36,7% избирателей.

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Сразу после выборов Джамме, известный обещанием «править миллиард лет» и «передать власть только Аллаху», признал победу Барроу. Однако сегодня президент «передумал» передавать власть в стране, о чем заявил в эфире национального телевидения.

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Также сегодня стало известно, что Манкиур Ндиайе, глава МИД Сенегала, соседней с Гамбией африканской страны «торжественно предупредил» президента Гамбии Яхья Джамме, что соберет экстренное заседание Совета безопасности ООН, непостоянным членом которой на данный момент является Сенегал.