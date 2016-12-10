Москва, 10 декабря, 2016, 06:18 — ИА Регнум. Центральный участок Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена между станциями «Баррикадная» и «Таганская» будет закрыт в ближайшее воскресенье, 11 декабря, в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

В течение всего дня для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции «Пушкинская» и «Кузнецкий мост». Движение поездов по Таганско-Краснопресненской линии будет осуществляться только на участках «Планерная» — «Баррикадная» и «Таганская» — «Котельники».

Станции «Баррикадная» и «Таганская» будут временно работать как конечные с пересадками на Кольцевую линию. Станция «Китай-город» будет работать только для проезда по Калужско-Рижской линии.

Закрытые станции возобновят работу в обычном режиме с открытием метрополитена утром в понедельник, 12 декабря.

Как сообщили в пресс-службе, в рамках технологического «окна» в течение 26 часов «будут проведены все основные виды ремонтно-профилактических мероприятий, направленных на оздоровление путевой инфраструктуры и повышение уровня комфорта пассажиров».