Красноярск, 10 декабря, 2016, 06:14 — ИА Регнум. В городе Мандауэ на Филиппинах состоялось вручение переходящего гранта номиналом 600 тыс. евро представителям Красноярска, который был объявлен Азиатско-Тихоокеанским центром исследования энергетики (APEC) победителем конкурса «Низкоуглеродный город».

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На церемонии присутствовал Петр Голубь, директор ООО «Красноярск-Сити» (компания-застройщик микрорайона «Преображенский»). Многолетнее сотрудничество застройщика микрорайона и архитектурного бюро Nikken Sekkei стало одним из ключевых пунктов заявки Красноярска на участие в конкурс АPEC. В результате работы комиссии по проекту LCMT (Low Carbon Model Town, Модель низкоуглеродного города), в частности на строительной площадке микрорайона Преображенский», было принято положительное решение о победе Красноярска в конкурсе.

Выделенное финансирование позволит специалистам комиссии APERC (Азиатско-Тихоокеанский центр исследований в области энергетики) в 2017 году, объявленным годом экологии, провести исследовательские работы и подготовить заключение. На основе данного заключения будут даны рекомендации по улучшению экологической обстановки и логистики в городе. В 2018 года программа завершает свою работу, таким образом Красноярск является последним участником в данном конкурсе.

Отметим, что весной этого года в Красноярске с рабочим визитом побывали международные эксперты APERC из Австралии, Новой Зеландии, Вьетнама, Таиланда, Китая, Японии. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов заявил о высокой важности реализации проекта низко-углеродных городов, в том числе в части сокращения объемов выбросов в атмосферу. Мэр поручил оформить заявку на участие города в программе APERC по формированию низкоуглеродных городов, отметив, что экспертная оценка поможет найти новые решения в вопросах экологии краевого центра.

21 октября в Москве состоялось заседании форума APEC, на котором Красноярск был объявлен победителем в конкурсе «Низкоуглеродный город» и получил грант на реализацию данного экологического проекта. «Победа Красноярска — это знаковое событие, которое позволит нашему городу продолжить развивать технологии энергоэффективности», — отметил Эдхам Акбулатов.