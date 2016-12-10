Сеул, 10 декабря, 2016, 06:11 — ИА Регнум. Тысячи человек ожидали решения по импичменту президенту Южной Кореи Пак Хын Ке у здания парламента — и, скорее всего, еще большее число выйдет сегодня на улицы Сеула, чтобы отпраздновать положительное решение, сообщает Associated Press 10 декабря.

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Уличный протест в Южной Корее стал самым массовым за всю историю азиатского государства.

Каждую субботу на протяжении нескольких недель на улицы Сеула с требованием отставки Пак Хын Ке, несмотря на холодную погоду, выходили сотни тысяч человек. В прошлые выходные на площади у президентского дворца и прилагающих улицах впервые в истории государства собралось до 1,7 млн протестующих.

При этом Южная Корея имеет богатую историю уличных протестов.

Так, в 1960 году протесты на улицах Сеула переросли в кровавые столкновения с полицией. Стражи порядка использовали огнестрельное оружие, однако восстание достигло своей цели — непопулярный президент Ли Сын Ман бежал на Гавайи, вице-президент Ли Ки Пунг, обвинявшийся в коррупции, покончил с собой.

В 1987 году сотни тысяч граждан Южной Кореи снова вышли на улицы Сеула, и снова протесты закончились столкновениями со стражами порядка.

Однако в этот раз, впервые за всю историю массовых протестов в Южной Корее, в ходе акций не произошло ни одного серьезного столкновения с полицией и задержаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря парламент Южной Кореи принял решение об импичменте президенту Пак Хын Ке, замешанной в «коррупционном скандале», который начался с расследования прокуратурой возможного незаконного участия в государственных делах подруги президента Цой Сун Силь. Принять окончательное решение об импичменте Пак Хын Ке должен Конституционный суд страны.