Киев, 10 декабря, 2016, 05:43 — ИА Регнум. Суд над экс-президентом Украины Виктором Януковичем, обвиняемым в госизмене, состоится в начале 2017 года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украине.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Как заявил глава ведомства Юрий Луценко в ближайшее время планируется передать обвинительный акт Виктору Януковичу, после чего начнётся судебный процесс.

Он также прокомментировал заявление адвоката экс-президента Виталия Сердюка о том, что уведомление об открытии уголовного дела не было вручено его подзащитному должным образом и не получило юридического статуса.

По словам Луценко, он не оглашал обвинения в суде, а «выполнял процессуальное действие — разъяснял суть обвинений». В этой связи он отметил, что адвокат Януковича «либо занимается пиаром, либо демонстрирует правовой нигилизм».

Напомним, ранее стало известно, что адвокат экс-президента вернул вернул генпрокурору Украины уведомление об открытии уголовного дела в отношении его подзащитного и заявил, что у Януковича нет статуса подозреваемого.

28 ноября Юрий Луценко после видеодопроса Януковича объявил, что экс-глава государства совершил измену 1 марта 2014 года, призвав Москву ввести войска в Украину. «Учитывая, что Янукович находится за пределами Украины и скрывается от следствия, текст подозрения оглашается устно, а само подозрение направлено на все известные адреса Януковича», — сказал он.

Своё сообщение генпрокурор зачитал во время перерыва и без присутствия Януковича на связи. Согласно украинскому законодательству, «подозрение» должно быть вручено лично гражданину, и тогда он получает официальный статус подозреваемого.