Дакар, 10 декабря, 2016, 05:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сенегала Манкиур Ндиайе «торжественно предупредил» президента Гамбии Яхья Джамме, что соберет экстренное заседание Совета безопасности ООН, сообщает Reuters 10 декабря.

Commons.wikimedia.org Сенегал и Гамбия

Сообщается, что поводом для резкой реакции МИД Сенегала стало сегодняшнее заявление Джамме, отказавшегося признать итоги выборов президента Гамбии, на которых победил его противник Адама Барроу. Ндиайе намерен использовать статус непостоянного члена Совбеза ООН, которым на данный момент обладает Сенегал, чтобы «вразумить» президента соседней страны.

Как передавало ИА REGNUM, на прошедших 1 декабря всенародных выборах президента Гамбии победу одержал кандидат от оппозиции Адама Барроу, набравший 45,5% голосов. За Яхья Джамме проголосовали 36,7% избирателей.

Сразу после выборов Джамме, который известен тем, что обещал «править миллиард лет» и заявлял, что «передаст власть только Аллаху», признал их результаты. Однако через десять дней президент «передумал» передавать власть в стране, о чем заявил в эфире национального телевидения.