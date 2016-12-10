Хониара, 10 декабря, 2016, 05:14 — ИА Регнум. У побережья Соломоновых островов в Тихом океане произошло второе мощное землетрясение за два дня, сообщает Reuters 10 декабря.

U.S. Navy Близ Соломоновых Островов

На этот раз магнитуда подземных толчков составила 6,9 баллов, землетрясение произошло в 89 км к западу от Кира-Кира, на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и жертвах нет, предупреждения о цунами не выпускалось. предупреждение о цунами, введенное в связи с предыдущим землетрясением, на данный момент отменено.

Как передавало ИА REGNUM, 8 декабря у побережья Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов, власти острова распространили оповещение о возможном цунами, которое через некоторое время было отменено. Тем не менее, сотни людей были срочно эвакуированы из наиболее опасных районов побережья и провели ночь в горах.

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