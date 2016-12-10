Вашингтон, 10 декабря, 2016, 05:01 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп на текущей неделе провёл встречу с главой нефтяной компании ExxonMobil Рексом Тиллерсоном, в ходе которой была обсуждена возможность назначения последнего на должность госсекретаря США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в переходном штабе Дональда Трампа.

William Munoz Рекс Тиллерсон

По информации газеты, в команде будущего главы Белого дома считают, что управленческий опыт 64-летнего Рекса Тиллерсона, возглавляющего крупнейшую в США нефтяную компанию последние десять лет, может оказаться очень полезным на посту главы внешнеполитического ведомства.

Издание отмечает также, что в должности госсекретаря глава ExxonMobil может сыграть положительную роль в выстраивании отношений между Вашингтоном и Москвой с учётом активного сотрудничества американской компании с российским бизнесом.

По сведениям источников, Трамп и Тиллерсон договорились провести ещё одну встречу в эти выходные.

Как передавало ИА REGNUM, чуть ранее стало известно, что экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, называвшийся в числе основных претендентов на пост нового руководителя Госдепартамента США отказался от должностей в будущей администрации Доналда Трампа.