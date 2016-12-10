Анкоридж, США, 10 декабря, 2016, 04:58 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет упал в озеро Кларка Пасс на Аляске, на борту воздушного судна находилась семья из четырех человек, сообщает Associated Press 10 декабря.

Ahunt Самолёт Piper PA-28

Спасатели сообщают, что отец семейства, а также пассажиры — его жена и двое детей, скорее всего, погибли.

Самолет Piper PA 28 Cherokee, направлявшийся из Алсворта в Анкоридж потерпел крушение еще 8 декабря, однако приступить к спасательной операции удалось только вчера вечером. Тела погибших пока не удается извлечь из-подо льда из-за плохих погодных условий.