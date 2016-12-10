Даллас, США, 10 декабря, 2016, 04:40 — ИА Регнум. В Техасе зафиксировано еще четыре случая заражения вирусом Зика от «местных» комаров, передает Reuters 10 декабря.

Rafaelgilo Комар — переносчик вируса Зика

По информации. предоставленной Департаментом здравоохранения штата, все четыре случая отмечены в округе Кэмерон, на границе с Мексикой — в непосредственной близости от места первого заражения, которое случилось две недели назад.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября в штате Техас было зафиксировано первое в истории штата заражение вирусом Зика от «местных» комаров — смертельно опасное заболевание обнаружено у женщины в округе Камерон на границе с Мексикой, при этом женщина не выезжала за пределы штата.

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Симптомами лихорадки Зика, вызываемой одноименным вирусом, являются сыпь, утомление, головная и суставная боль, повышение температуры, опухание суставов. С 1947 до 2015 года в мире было отмечено всего 15 случаев заболевания лихорадкой Зика, однако с конца 2015 года началось шквальное распространение вируса в Южной Америке.

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В августе 2016 года были зафиксированы первые случаи заражения вирусом Зика в США, после чего правительство приняло ряд экстренных мер. В конце сентября Конгресс США одобрил выделение правительством $1,1 млрд на «окончательное решение проблемы» с комарами — переносчиками вируса Зика.