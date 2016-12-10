Санкт-Петербург, 10 декабря, 2016, 04:37 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга постановил избрать для подозреваемого в получении многомиллионной взятки полковника ГУСБ МВД России Юрия Тимченко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца, передаёт телеканал «Рен ТВ».

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Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Адвокат Юрия Тимченко сообщил, что его подзащитный собирается подать апелляцию.

Как передавало ИА REGNUM, начальник Главного управления собственной безопасности МВД России по Северо-Западному ФО Юрий Тимченко был задержан 9 декабря при получении половины суммы от предполагаемой взятки размером в 100 млн рублей. По данным следствия, полковник требовал деньги за прекращение уголовного производства по факту неуплаты налогов ООО «Деловые линии».

Днём ранее были в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ России были задержаны его предполагаемые посредники Константин Марченков и Сергей Зиновенко, которые получили от представителя «Деловых линий» муляж денежных средств на сумму 50 млн рублей.

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