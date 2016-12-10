Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2016, 04:06 — ИА Регнум. Окружной суд Манхэттена вынес приговор гражданину Колумбии за соучастие в контрабанде крупной партии кокаина из Колумбии в Гватемалу, передает Reuters 10 декабря.

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Герсен Виафара-Мина, владелец мясного бизнеса в Колумбии, был признан виновным в пособничестве наркоторговцам из Венесуэлы, использовавшим транспорт колумбийца для наркотраффика, и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Согласно заявлению адвокатов, Виафара-Мина является «добропорядочным гражданином», и участвовал в преступной схеме «под давлением» и исключительно для того, чтобы «прокормить семью».

Судья Эндрю Картер принял во внимание доводы защиты, однако обратил внимание на размер партии кокаина, изъятого в Гватемале в августе месяце — около 750 килограмм.