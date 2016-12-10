Банжул, 10 декабря, 2016, 03:36 — ИА Регнум. «Вечный» президент Гамбии Яхья Джамме заявил, что отказывается признать результаты прошедших президентских выборов, передает Reuters 10 декабря.

IISD/Earth Negotiations Bulletin Яхья Джамме

«После тщательного изучения, я решил отказаться от результатов недавних выборов. Я огорчен серьезными и неприемлемыми отклонениями, которые, как сообщается, были допущены в ходе избирательного процесса… Я намерен требовать проведения новых прозрачных выборов, которые будет судить независимая избирательная комиссия», — заявил Джамме в эфире государственного телевидения.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших 1 декабря всенародных выборах президента Гамбии победу одержал кандидат от оппозиции Адама Барроу, набравший 45,5% голосов. За Яхья Джамме проголосовали 36,7% избирателей. При этом сразу после выборов Джамме, который известен тем, что обещал «править миллиард лет» и заявлял, что «передаст власть только Аллаху», сообщил, что признает их результаты, чем удивил и своих сторонников, и представителей оппозиции.

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