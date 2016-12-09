Вашингтон, 10 декабря, 2016, 02:06 — ИА Регнум. Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани отказался от должностей в администрации будущего президента США Доналда Трампа, передаёт The New York Times.

Gage Skidmore Рудольф Джулиани

Как говорится в заявление переходной команды избранного президента, о своём решении Джулиани сообщил Трампу в ходе встречи, состоявшейся ещё 29 ноября.

Будущий глава Белого дома заявил, что Джулиани «мог бы стать блестящим членом кабинета на разных позициях», тем не менее он «в полной мере уважает» принятое им решение.

Сам Джулиани, ранее бывший активным участником предвыборной кампании миллиардера, сообщил, что далее займётся работой в своей юридической и консалтинговой фирме. При этом он выразил готовность, работая в частной компании, и далее помогать избранному президенту «способом, которым он посчитает необходимым и целесообразным»

Напомним, что Рудольф Джулиани ранее назывался СМИ в качестве одного из основных претендентов на пост нового госсекретаря США.