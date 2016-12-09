Пальмира, Сирия, 10 декабря, 2016, 01:05 — ИА Регнум. В результате бомбардировки ВВС США в Сирии была уничтожена автоколонна грузовиков с нефтью, принадлежащих «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Reuters 10 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кровавая нефть

По информации, предоставленной Центральным командованием армии США (ЦЕНТКОМ), в ходе авианалета коалиции к северу от Пальмиры было уничтожено 168 автоцистерн исламистов с сырой нефтью.

Как пояснил журналистам представитель Государственного департамента США, Амос Хохштейн, уничтожение такого количества грузовиков с нефтью означает потерянные доходы террористов в размере около $2 млн.

На начало октября 2016 года доход террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от торговли нефтью составлял примерно $47 млн. Военное командование США надеется, что «новая тактика», подразумевающая авиаудары не только по нефтевышкам, но и «по всей цепочке» нелегальной торговли сырой нефтью, позволит уничтожить нефтяную инфраструктуру террористов.