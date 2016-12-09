Аккра, 10 декабря, 2016, 00:43 — ИА Регнум. Действующий президент Ганы Джон Драмани Махама признал своё поражение на выборах главы государства кандидату от оппозиционных сил Нана Акуфо-Аддо, передаёт Reuters.

Pixabay.com Флаг Ганы

Как сообщил журналистам помощник Акуфо-Аддо, действующий президент уже позвонил ему чтобы поздравить с победой на выборах.

Официальные итоги голосования на данный момент не объявлены, но по предварительным данным оппозиционный лидирует на выборах со значительным отрывом.

Ранее ведущие радиостанции в стране Joy FM и City FM сообщили, что по итогам обработки около 80% бюллетеней Акуфо-Адда набирает 53% голосов, Махама — чуть более 45%.