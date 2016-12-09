Сеул, 10 декабря, 2016, 00:27 — ИА Регнум. США призывают к «мирному и плавному» переходу власти в Южной Корее, сообщает Associated Press 10 декабря.

Kremlin.ru Пак Кын Хе

Пресс-секретарь Государственного департамента США Марк Тонер отметил, что главным вопросом для Соединенных штатов являются «согласованность и преемственность» политики азиатского государства после импичмента президента Пак Кын Хе.

«Имеет абсолютное значение, что мы по-прежнему остаемся союзником и партнером Южной Кореи, и что переход (власти — прим. ИА REGNUM ) происходит настолько мирно, насколько это возможно», — сообщил Тонер.

Тонер также сообщил, что США рассчитывают на сотрудничество с премьер-министром Хван Гёаном, который на данный момент исполняет функции главы государства.

Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента страны Пак Кын Хе. Следующая инстанция, с которой должен быть согласован импичмент — Конституционный суд. Временно исполняющим обязанности главы государства назначен премьер-министр Хван Гёан.

Поводом для импичмента стал продолжающийся «коррупционный скандал» вокруг президента Южной Кореи, который начался с расследования прокуратуры возможного незаконного участия в государственных делах подруги президента Цой Сун Силь. Скандал вызвал обрушение рейтинга главы государства, многотысячные митинги с требованием отставки Пак Кын Хе, уголовное преследование в отношении ведущих южнокорейских корпораций и крупнейший политический кризис за всю новейшую историю Южной Кореи.