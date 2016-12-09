София, 10 декабря, 2016, 00:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Болгарии в отставке Даниел Митов и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в ходе недавней встречи в Вашингтоне обсудили «обеспокоенность тем, что геополитическая ориентация Болгарии может быт поставлена под вопрос». Об этом Даниел Митов сообщил журналистам 9 декабря в кулуарах парламента, передаёт болгарское издание «Труд».

Department of Defense Смена курса

По его словам, темой встречи встрече, состоявшейся 2 декабря, было возможное «изменение позиции по ключевым параметрам болгарской внешней политики, особенно в отношении санкций против России и по отношению к аннексии Крыма, которая до настоящего времени была последовательной и четкой позицией, учитывающей международное право».

Болгарский министр отметил, что Виктория Нуланд также выразила обеспокоенность в связи с ожидаемым вступлением в должность президента Болгарии Румена Радева и перспективой возможного прихода к власти правительства Болгарской социалистической партии (БСП), поддержавшей его на президентских выборах.

«У меня есть опасение, что, возможно, в будущем правительство левых начнёт делать другие расчёты в этом направлении и поменяют курс болгарской внешней политики, которой сегодня синхронизирован со всеми нашими союзниками и партнёрами. И это в болгарских национальных интересах. Подобные изменения не были бы желательны ни для кого из наших союзников», — заявил Даниел Митов.

Как сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах в Болгарии, состоявшихся 13 ноября, кандидата от оппозиции Румен Радев, поддержанный социалистами, одержал уверенную победу над кандидатом от правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Цецкой Цачевой.

После победы на выборах пообещал отстаивать национальные интересы страны и быть президентом «для всех болгарских граждан», а также выстраивать доброжелательные отношения как с Россией, так и с США. Он также выразил надежду, что победа Дональда Трампа на выборах в США приведёт к снижению противостояния между Москвой и Вашингтоном.

После президентских выборов в Болгарии правительство во главе с премьер-министром Бойко Борисовым ушло в отставку. После этого уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев поручал формирование нового кабинета министров ГЕРБ и БСП, однако те вернули вручённые им мандаты, считая, что парламент действующего созыва не может гарантировать стабильности в стране. В перспективе — формирование служебного правительства и проведение внеочередных парламентских выборов в Болгарии.

Румен Радев должен вступить в должность президента Болгарии 22 января.

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