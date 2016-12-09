Хельсинки, 9 декабря, 2016, 23:55 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп предложил президенту Финляндии Саули Ниинистё провести встречу, сообщает сегодня, 9 декабря, финский национальный вещатель Yle.

Kremlin.ru Владимир Путин и Саули Ниинистё

Как рассказал Ниинистё, американского президента интересуют его связи с Владимиром Путиным. Также президент Финляндии отметил, что, вероятно, речь идёт о жесте вежливости.

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Напомним, накануне, 8 декабря, президент Финляндии Саули Ниинистё провел телефонный разговор с новым президентом США Дональдом Трампом. Темами беседы стали, в частности, двусторонние отношения Финляндии и США, Россия и Арктический совет, председательство в котором весной 2017 года перейдет от США к Финляндии. Американский президент просил передать финнам, что они — замечательные люди.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , президент Финляндии Саули Ниинистё — один из немногих европейских лидеров, которые сохраняют личные контакты с президентом РФ в условиях санкционного противостояния. 22 марта 2016 года Ниинистё прибыл в Россию с визитом по приглашению российского лидера. 1 июля Владимир Путин нанес ответный визит в Финляндию.