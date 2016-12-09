Ставрополь, 9 декабря, 2016, 23:42 — ИА Регнум.



Mil.ru Ученики казачьих классов

В Ставропольском крае впервые прошли подготовку 25 педагогов по ведению казачьего компонента в образовательных учреждениях. Такие данные озвучены на заседании краевого совета по делам казачества.

Вопрос кадрового обеспечения казачьих классов стоит на Ставрополье достаточно остро и требует системного решения. В этой связи в правительстве региона будет проработан вопрос оказания дополнительных мер поддержки казачьего образования, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

На сегодняшний день в крае действуют три казачьих школы, более 200 казачьих классов и до 80 казачьих спортивно-воспитательных клубов. Работает казачий кадетский корпус в Будённовске.

Для развития системы казачьего образования в регионе необходимо решить проблемы обеспечения учреждений, совершенствования программ патриотического воспитания.

Обсуждались также возможности более широкого привлечения казаков к охране общественного порядка. В этом году казачья дружина помогла раскрыть 67 преступлений, задержать более 50 подозреваемых и 14 лиц находящихся в розыске. Казаками изъято 11 килограмм наркотических веществ.

В правительстве проработают вопрос увеличения численности казачьей дружины в городах Кавказских Минеральных Вод, а также в Ставрополе и Будённовске.