Симферополь, 9 декабря, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Международное гуманитарное право предусматривает специальные нормы, которые касаются защиты прав журналистов. В частности, журналист имеет право излагать свои личные суждения и оценки, распространять подготовленные им сообщения и материалы, не опасаясь преследований и репрессий. При этом получение гонорара — это оценка журналистского материала, а не состав преступления, считает представитель Крыма в Совете Федерации Ольга Ковитиди. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию с задержанием журналистов в Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Не вмешиваясь в вопросы реализации внутренней политики государства Белоруссия, осознавая наличие принципа презумпции невиновности, необходимо осознавать обязательность соблюдения государством специальных норм, предусмотренных гуманитарным правом, касающимся прав журналистов», — отмечает Ковитиди.

Сенатор подчеркнула, что основа международного права в области прав человека — это принцип «универсальности прав человека». Принцип впервые приобрёл особое значение, когда была принята «Всеобщая декларация прав человека», после чего активно упоминается в многочисленных международных конвенциях, декларациях и резолюциях. «Очевидно, что в интересах всего мирового сообщества реальное его исполнение, а не «бумажное» закрепление. Тем более когда это касается защиты журналистов, соработников укрепления прав и свобод человека и гражданина. Уверена, происшедшему будет дана надлежащая объективная оценка», — считает сенатор Ольга Ковитиди.

Ранее белорусский телеканал ОНТ распространил информацию о том, что журналисты Юрий Павловец (Николай Радов) и Дмитрий Алимкин (Алла Бронь) задержаны, обыски в их квартирах показали, что они «писали заказные публикации» и «получали за это деньги» от представителя информагентства ИА REGNUM. «Следствие полагает, что основной мотив их противоправной деятельности — материальная заинтересованность», — заявил в эфире телеканала начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович. Позже стало известно о задержании журналиста Сергея Шиптенко. Журналистам предъявили обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

«Редакция ИА REGNUM считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции», — говорится в заявлении агентства в связи с задержанием.

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Сенатор Ольга Ковитиди отмечает, что получение гонорара — это оценка журналистского материала редакционной (экспертной) коллегией по установленным критериям, с применением комплексного метода оценки труда журналиста, с учетом творческой составляющей материалов, объема, в том числе — с учётом стоимости рубрик, но это отнюдь не основание для возникновения состава преступления, как это подал белорусский телеканал.

«Публикации задержанных журналистов известны многим читателям длительный период времени, — обращает внимание сенатор. — Известно, что Юрий Павловец является кандидатом исторических наук, доцентом кафедры международных дисциплин, профессиональным журналистом. Несомненно, специальные органы дадут происшедшему оценку, поскольку подобные вопросы всегда находятся под особым контролем гражданского общества и активно обсуждаются обществом».

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