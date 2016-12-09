Абуджа, 9 декабря, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Две школьницы-смертницы убили 56 человек и ранили еще несколько десятков в результате подрыва взрывного устройства на рынке в северо-восточной части нигерийского города Мадагали, сообщает 9 декабря Reuters.

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Судя по всему, ответственна за теракт группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Юсуф Мохаммед, председатель местного районного правительства, заявил, что от взрывов погибло 56 человек, 57 получили ранения.

Майор Бадаре Акинтойе, представитель армейского подразделения, дислоцированного в соседнем городи Муби, заявил, что атаку устроили две школьницы.

«Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часто устраивает террористические атаки в местах скопления людей: на рынках, местах отправления культа, в лагерях для беженцев.

Джихадисты в Нигерии убили около 15 000 человек и вынудили более двух миллионов покинуть свои дома.

Армия Нигерии заставила террористов отступить в лес Самбиса, последний их оплот, что вынудило боевиков перейти к тактике террора в надежде дестабилизировать ситуацию внутри страны.