Вашингтон, 9 декабря, 2016, 23:01 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама приказал спецслужбам «провести полный обзор» сообщений о российских кибератаках на США во время выборов американского президента, сообщил на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Эрик Шульц.

Picserver.org Кибератака

В частности, он заявил, что будут изучаться и сообщения о подобных случаях в 2012 году, хотя «известных эпизодов» кибератак тогда не было отмечено. По его словам, новое расследование будет проводиться в более широком контексте, охватывающем последние восемь лет.

Официальный представитель Белого дома напомнил, что Барак Обама лично предупреждал Россию о недопустимости кибератак, а в ходе разговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым то же самое делал госсекретарь США Джон Керри.

Шульц заявил, что итоги этого расследования должны быть представлены Бараку Обаме до истечения срока его полномочий, но предаваться огласке они будут «по мере возможности», так как в них будет содержаться заведомо секретная информация.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эрик Шульц подчеркнул, что данное расследование не имеет целью поставить под сомнение исход президентских выборов в США, а является лишь стремлением обеспечить неприкосновенность процесса волеизъявления избирателей.

Напомним, срок президентских полномочий Барака Обамы истекает 20 января 2017 года.